Около 110 тыс. домовладений газифицируют в Удмуртии к концу 2022 году

ИЖЕВСК, 10 августа. /ТАСС/. Около 110 тыс. домовладений в Удмуртской Республике будут газифицированы до конца 2022 года. Об этом сообщил журналистам секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак, который находится в регионе с рабочей поездкой.

"По Республике Удмуртия программа предусматривает газификацию порядка 110 тыс. домовладений до конца 2022 года, и порядка 800 населенных пунктов, в которые придет газ", - сказал Турчак.

Он также отметил, что с учетом Удмуртии в 33 регионах уже определены льготные категории граждан, которым будет оказана помощь при покупке необходимого оборудования и проведения разводки по участку. "В первую очередь это многодетные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, ветераны Великой Отечественной, отдельные категории наших пенсионеров. В каком-то регионе 10 позиций, в каком-то регионе это 15 позиций. Также и градация по компенсациям идет - кому-то 100%, кому-то 75, 50% и так далее", - сказал он.

Глава Удмуртии Александр Бречалов уточнил, что в Удмуртии льготы будут предоставляться 11 категориям граждан. "У нас 11 категорий граждан, которым мы в той или иной степени будем оказывать помощь - от 20 до 80% <...> на оборудование, на доведение непосредственно газа до дома", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года были проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м. газа в час. В рамках этой программы газ будет бесплатно подведен к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.