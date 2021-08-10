Реальный эффективный курс рубля в июле снизился на 0,6%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в июле 2021 года снизился на 0,6% по отношению к показателю за предыдущий месяц, а с начала года увеличился на 3,6%. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

В годовом выражении за январь - июль 2021 года реальный эффективный курс рубля сократился на 7,6%.

Реальный эффективный курс рубля к доллару в июле снизился на 1,9% по сравнению с июнем, а с начала года вырос на 0,2%. При этом курс рубля к евро вырос на 0,1% к июню и на 3,1% с начала года.

Эффективный курс рубля рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ.