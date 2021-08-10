В городе Санья на Хайнане создали образцовую систему очистки воды для агросектора

ХАЙКОУ /Китай/, 10 августа. /ТАСС/. Власти китайского курортного города Санья на южном побережье острова Хайнань обеспечили создание образцово-показательной системы очистки воды, предназначенной для нужд сельского хозяйства. Об этом сообщила газета "Санья жибао".

По данным издания, в течение последних трех лет власти города занимались реализацией программы модернизации инфраструктуры водоснабжения, в том числе в сельских районах. Благодаря этому на территории Саньи функционирует более 3,6 тыс. локальных очистительных объектов и 74 установки централизованной обработки сточных вод.

"После завершения проекта аграрные районы нашего города смогут в автономном режиме обеспечивать очистку речной системы", - уточнила администрация Саньи. Местные органы по охране окружающей среды повысят стандарты контроля за качеством переработки сточных вод и будут целенаправленно пресекать любые действия компаний и лиц, способные негативно повлиять на экологию этого ведущего китайского курорта.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация провинции планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.