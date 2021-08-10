Эксперт заявил, что инновационным МСП-фирмам в РФ нужна помощь в выходе на внешние рынки

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российским малым и средним инновационным компаниям необходима помощь в выходе на внешние рынки. Об этом сказал ТАСС директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дан Медовников.

"Первый самый большой барьер (развития технологического бизнеса в РФ) - это ограниченность внутреннего рынка. Удачные стартапы это показывают - они легко переходят в другую юрисдикцию и там добиваются очень красивого роста. Среди мировых "единорогов" можно встретить немало российских предпринимателей. Малые и средние компании, особенно те, которые построили производство, просто не могут куда-то "перескочить". Для них ограниченность нашего рынка является серьезным барьером, им нужно помогать выходить на глобальный рынок", - сказал Медовников.

Он отметил диспропорцию в оказании поддержки инновационным проектам в России. В стране интенсивно шла и идет работа "на первых этажах" инновационной системы в части стартапов и поддержки разработок студенческих команд. "Проблема в том, что, доходя до какой-то стадии своего развития, стартап не превращался в более зрелое, конкурентоспособное образование, которым должна быть компания на технологическом рынке - генерировать прибыль, покрывать все убытки и расти дальше за счет технологических инноваций", - сказал эксперт.

Медовников указал на то, что отдельно для технологических кампаний, относящихся к сфере малого и среднего предпринимательства (МСП), а не стартапов, нет развитых инструментов поддержки. "На практике официально выдают гранты на НИОКР только малые компании, до 800 миллионов рублей выручка. Средняя - 2 млрд рублей. Средняя с выручкой 2 млрд рублей уже получить гранты не может. Но по мировым меркам 2 млрд рублей - это очень небольшая компания. По определению Евросоюза, граница среднего бизнеса - €50 миллионов (4,3 млрд рублей), и такие компании имеют (в ЕС) все льготы МСП", - привел он пример.

Кроме того, у малых и средних компаний нет возможности "обратиться к большому консалтинговому агентству, чтобы получить помощь и нормально выстраивать форсированную, амбициозную стратегию развития технологического бизнеса", отметил Медовников. В этом вопросе, считает он, технологическим МСП-компаниям тоже нужна помощь. Как и в получении длинных и дешевых денег на НИОКР.

Группа "Роснано", которая формирует инициативы для развития национальной инновационной системы и технологического предпринимательства, на днях провела опрос по той тематике. Большинство опрошенных представителей бизнеса (62%) хотели бы видеть менее формализованный подход при внедрении инновационных разработок, больше гибкости и повышение скорости принятия решений. Половина участников опроса обратила внимание на необходимость упрощенного доступа к инструментам финансовой поддержки. В группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.