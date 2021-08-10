В Петербурге в I полугодии 2021 года на 36% увеличили выпуск легковых автомобилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Автозаводы Петербурга в I полугодии 2021 года увеличили выпуск легковых машин на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в материалах Петростата.

"Производство легковых автомобилей за январь - июнь 2021 года - 187 тыс. единиц, рост по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - 36,2%", - говорится в материалах.

За отчетный период предприятия Петербурга произвели комплектующие и принадлежности на сумму 44 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за январь - июнь 2020 года.

Как ранее сообщило специализированное аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб", объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге в первом полугодии 2021 года увеличился на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было реализовано 84 тыс. 45 новых легковых и легких коммерческих моделей.

В пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле отмечали, что доля производства легковых автомобилей заводами Петербурга в России составляет 23,5%. В Петербурге размещены производства компаний Toyota, Nissan и Hyundai. Они выпускают девять моделей автомобилей - Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.