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"РЖД Логистика" и "ОТЛК ЕРА" тестируют новый сервис доставки грузов из Китая в Германию

Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов вдвое

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" и АО "ОТЛК ЕРА" тестируют новый сервис транзитной перевозки грузов со ст. Яньтай (Китай) до ст. Дуйсбург (Германия), следует из сообщения "РЖД Логистики".
На базе регулярного сервиса "ОТЛК ЕРА" из города Яньтай был отправлен контейнерный поезд с 50 сорокафутовыми контейнерами через погранпереходы Достык (Республика Казахстан) и Малашевиче (Польша) и далее до Дуйсбурга.

"РЖД Логистика" выступает оператором данной перевозки на колее 1520.

Маршрут Яньтай - Дуйсбург ранее проходил через территорию Монголии, отмечается в сообщении. Новый маршрут позволит вдвое сократить транзитное время доставки грузов.
Следующая отправка запланирована на сентябрь текущего года.

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