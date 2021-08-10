Координационный центр доменов .RU/.РФ внедрил резервную систему регистрации доменов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Координационный центр доменов .RU/.РФ совместно с компанией MSK-IX внедрили резервную систему регистрации доменов, гарантирующую непрерывное функционирование системы адресации доменов .RU и .РФ. Об этом сообщается на сайте центра.

"Компания MSK-IX обеспечила Координационному центру доменов .RU/.РФ возможность использования резервной системы регистрации доменных имен в национальных доменах .RU и .РФ. MSK-IX выступает в качестве оператора резервной системы регистрации (EBERO - Emergency Back-end Registry Operators), а сама система разработана и эксплуатируется MSK-IX и позволяет гарантировать непрерывное функционирование системы адресации российских национальных доменов .RU и .РФ", - говорится в сообщении.

Переход на резервную систему регистрации осуществляется, если действующий оператор системы оказывается не в состоянии поддержать основные функции системы регистрации на необходимом уровне. В центре отметили, что к таким функциям относятся, в том числе предоставление регистраторам возможности взаимодействовать с реестрами .RU и .РФ, вносить записи и получать информацию из реестров, обеспечение работы сервиса регистрационных данных (WHOIS), а также поддержка DNS-серверов доменных зон .RU и .РФ и управление распространением DNS зон.

Функциональное тестирование резервной системы регистрации было завершено в конце июня 2021 года, а в июле система была приведена в режим готовности временно принять на себя основные функции системы регистрации доменов .RU/.РФ.