Минфин 11 августа проведет аукцион по размещению ОФЗ в объеме остатков

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Министерство финансов России проведет 11 августа аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД). Об этом говорится в материалах министерства.

Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26237 с погашением 14 марта 2029 года и ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках.

Расчеты по заключенным на аукционе сделкам будут проводиться на следующий рабочий день, говорится в сообщении министерства.