"Аврора" в августе начнет перелеты из Николаевска-на-Амуре во Владивосток

ХАБАРОВСК, 10 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Аврора", на базе которой создана Единая дальневосточная авиакомпания, запустит перелеты из Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае во Владивосток. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе дальневосточного полпредства.

"С 20 августа 2021 года авиакомпания "Аврора" начинает выполнять регулярные полеты по маршруту Николаевск-на-Амуре - Владивосток. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам", - говорится в релизе.

На рейсах будет задействовано воздушное судно Q400. Стоимость авиабилета Николаевск-на-Амуре - Владивосток начинается от 7 тыс. рублей в одну сторону.

Открытие рейса проходит в соответствии с планами дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех субъектов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов. Как отмечал ранее заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, перевозчик будет способствовать повышению транспортной доступности регионов, окажет содействие улучшению качества услуг для пассажиров и позволит снизить стоимость авиабилетов.

Объединенная дальневосточная авиакомпания "Аврора" начала осуществлять первые полеты по 20 субсидируемым направлениям с июля.