"Черкизово" в июле снизила продажи курицы на 2%

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Агрохолдинг "Черкизово" в июле 2021 года снизил продажи курицы на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, до 58,56 тыс. тонн, при этом по сравнению с данными за июнь 2021 года показатель снизился на 11%. Об этом говорится в материалах компании.

Средняя цена реализации в сегменте выросла на 27% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 136,66 рублей за 1 кг.

Объем продаж СП "Тамбовская индейка" (бренд "Пава-Пава", СП "Черкизово" и испанской компании Grupo Fuertes) составил 4,98 тыс. тонн, увеличившись на 60%. При этом снижение средней цены реализации продукции СП составило 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 177,8 рублей за 1 кг.

Объем продаж "Черкизово" в сегменте мясопереработки вырос на 23% по сравнению с результатами июля 2020 г. и составил 11,18 тыс. тонн. При этом средняя цена реализации в сегменте выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 227,37 рубля. за 1 кг.

Производство свинины за год снизилось на 25%, до 17,43 тыс. тонн. При этом продажи полутуш за отчетный период упали на 62%, до 2,98 тыс. тонн, продажи отрубов выросли на 14%, до 3,55 тыс. тонн. Средняя цена реализации полутуш выросла на 15% за год, до 174,97 рублей за 1 кг, цены на отруба повысились на 7%, до 240,73 рублей на прочие виды продукции - на 6%, до 57,76 рублей за 1 кг.

О компании

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Чистая прибыль "Черкизово" по международным стандартам финансовой отчетности в первом квартале 2021 года выросла в 2,2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 6,5 млрд рублей.