Дамба в Петербурге предотвратила ущерб от наводнений на сумму 123 млрд рублей за 10 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга, эксплуатация которого началась 10 лет назад, предотвратил за это время 26 морских нагонных наводнений, ущерб от которых мог бы достигнуть 123 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации дирекции предприятия Игорь Полищук на пресс-конференции в ТАСС во вторник.

"За 10 лет эксплуатации уже было предотвращено 26 морских нагонных наводнений. <...> По самым скромным подсчетам, если брать в расчет наводнения с отметкой выше двух метров, то предотвращенный ущерб составляет 123 млрд рублей. Проект уже себя окупил", - сказал он.

Комплекс имеет декларацию безопасности гидротехнического сооружения, в соответствии с которой проводились расчеты. Так, наихудший сценарий - это невозможность закрытия судопропускного сооружения при наводнении. Тогда ущерб может составить 49,5 млрд рублей: пострадают люди, имущество, будет нанесен экологический вред. Согласно расчетам, в такой ситуации могут погибнуть 238 человек, еще 3,5 тыс. могут пострадать.

Благодаря работе Комплекса защитных сооружений Петербург избежал крупных наводнений в 2011, 2015 годах. В 2020 году предотвратили семь наводнений, которые могли бы нанести серьезный ущерб городу.

По словам Полищука, комплекс обеспечивает абсолютную безопасность городу. "Комплекс защитных сооружений обеспечивает надежную защиту города за счет закрытия 67 затворов при возникновении угрозы наводнения <…>. Мы заботимся и об экологии, и весь сток воды, который попадает на него, в том числе на проезжую часть, он очищается", - сказал Полищук. За 10 лет на дамбе очистили 3 млн кубических метров воды.

В состав комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений входит 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель. После завершения строительства дамбы, по данным Счетной палаты России, ее стоимость оценивалась в 109 млрд рублей.