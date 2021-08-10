Сбор овощей открытого грунта в РФ с начала года вырос до 604,5 тыс. тонн

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сбор овощей открытого грунта в России с начала 2021 года и по сегодняшний день вырос на 10% по сравнению с данными на аналогичную дату 2020 года и достиг 604,5 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"На сегодняшний день российские аграрии собрали 604,5 тыс. тонн овощей открытого грунта, что на 10% выше уровня прошлого года", - отмечается в сообщении.

Кроме того, российские аграрии накопали около 400 тыс. тонн картофеля с площади 13,5 тыс. га. Урожайность культуры составляет 292,5 ц/га, что на 8% больше показателя прошлого года.

Как сообщили в Минсельхозе, темпы производства овощей "борщевого набора", а также расширение каналов их реализации обсудили сегодня в Минсельхозе России на совещании с участием представителей регионов. Как было отмечено на мероприятии, по мере сбора и поступления на рынок урожая нового сезона наблюдается тенденция снижения стоимости "борщевого набора".

При этом для минимизации наценок в товаропроводящей цепи Минсельхоз считает важным развитие форматов прямой торговли. Большая часть субъектов уже приступила к реализации овощной продукции на ярмарках выходного дня, универсальных и продовольственных рынках, торговых интернет-площадках. Лидерами среди регионов по этому направлению работы являются Астраханская, Волгоградская и Воронежская области, республики Кабардино-Балкария и Крым.

В Минсельхозе также отметили, что регионам необходимо активнее использовать инструменты государственной поддержки для развития таких проектов. Кроме того, первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов рекомендовал субъектам принять исчерпывающие меры по проведению уборки картофеля и овощей в оптимальные агротехнические сроки, а также увеличить количество точек продаж для фермеров и активнее привлекать к розничной торговле местных сельхозтоваропроизводителей.