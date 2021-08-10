Кабмин внес в Госдуму законопроект, меняющий требования к участникам СЭЗ в Крыму

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, меняющий ряд требований к участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) в Крыму. Законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Для обеспечения оперативного решения на региональном уровне вопросов, связанных с приоритетным развитием отдельных отраслей экономики, законопроектом предлагается предусмотреть возможность ограничений на осуществление отдельных видов деятельности участниками СЭЗ в Крыму на основании решения уполномоченного органа государственной власти региона.

Также законопроект увеличивает требования к минимальному объему капитальных вложений, осуществляемому участником СЭЗ в первые три года реализации инвестиционного проекта. Законопроектом предлагается установить необходимость осуществления участником СЭЗ капитальных вложений в первые 3 года реализации инвестпроекта в объеме не менее 60 млн рублей, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - не менее 6 млн рублей.

Кроме того, законодательство о СЭЗ в Крыму предлагается дополнить положениями, предусматривающими, что при внесении изменений в договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне оценка инвестиционной декларации на предмет эффективности реализации инвестпроекта не проводится. Законопроектом также предусмотрены нормы, обеспечивающие мониторинга выполнения участником СЭЗ условий договора об условиях деятельности в свободной экономической зоне.

Законопроект был разработан в соответствии с поручением министра финансов РФ Антона Силуанова и направлен на совершенствование законодательства в сфере функционирования свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя.