Первый в СЗФО электробусный парк появится на месте крупнейшей свалки Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Первый на территории Северо-Западного федерального округа электробусный парк появится на месте крупнейшей свалки Красногвардейского района Санкт-Петербурга, оттуда уже вывезли более 100 тыс. куб. м мусора. Об этом журналистам сообщили во вторник в администрации Красногвардейского района.

"С крупнейшей свалки Красногвардейского района на Индустриальном проспекте уже вывезено более 100 тыс. куб. м мусора, полностью завершат работы к сентябрю этого года: всего уберут более 150 тыс. куб. м. После этого на данном участке будет создан первый на территории Северо-Западного федерального округа электробусный парк, мощность которого составит 400 электробусов. Проект был представлен на июньском Петербургском международном экономическом форуме", - говорится в сообщении.

Благодаря проекту #Районбезсвалок в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в этом году работы по устранению бытовых и промышленных отходов будут проведены по 21 адресу.

В пресс-службе администрации района отметили, что в настоящее время уже ликвидированы 11 свалок, с которых вывезено около 2 тыс. куб. м бытовых и промышленных отходов. Для дальнейшей утилизации весь мусор сортируется на твердые бытовые отходы (ТБО), строительные, химические отходы и покрышки.

"В прошлом году мы ликвидировали 14 незаконных свалок, в этом году ликвидируем рекордные 21, включая свалки на Индустриальном и Лахтинском, о чем просят жители. ГИБДД и МВД совместно с администрацией района проводят регулярные рейды для выявления незаконной перевозки и складирования отходов и заводят административные дела по факту нарушений. Жители могут сообщить о незаконном складировании мусора по горячей линии", - рассказал глава районной администрации Евгений Разумишкин, слова которого приводятся в сообщении.