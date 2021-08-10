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Bloomberg: у нового iPhone будет усовершенствованная камера

Apple, в частности, добавит новые функции портретного режима и возможность записи видео в формате более высокого качества ProRes
© AP Photo/Mark Lennihan

ТАСС, 10 августа. Три новых функции камеры будут представлены в следующей версии iPhone. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

В разрабатываемой модели телефона будут новые функции портретного режима телефона, возможность записи видео в формате более высокого качества ProRes. Еще одна опция позволит пользователям лучше осуществлять цветокоррекцию и контролировать блики на своих фотографиях.

Ожидается, что новая модель смартфона поступит в продажу в ближайшие несколько недель.

Основанная в 1976 году компания Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире.

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