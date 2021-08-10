Минэкономразвития выбрало 53 банка для возмещения бизнесу комиссий в СБП

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России выбрало 53 банка для возмещения малому и среднему бизнесу комиссий при использовании Системы быстрых платежей (СБП). Об этом глава МЭР Максим Решетников рассказал на встрече с предпринимателями в рамках рабочего визита в Великий Новгород, сообщило Минэкономразвития.

"Программа была создана по поручению президента РФ Владимира Путина для оказания дополнительной поддержки бизнесу. Для участия в новой программе нами уже отобрано 53 российских банка", - приводит министерство слова Решетникова.

Министр отметил, что СБП позволяет торговым точкам снизить издержки по оплате банковских комиссий в 2,5-3 раза в сравнении с карточным эквайрингом. Сегодня такие комиссии составляют для торгово-сервисных предприятий не более 0,7% от суммы транзакции, пояснил Решетников.

В список из 53 отобранных Минэкономразвития банков включены, в частности, Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Тинькофф банк. В Минэкономразвития добавили, что будут ежемесячно предоставлять банкам субсидию для компенсации, уплаченной предпринимателями комиссии за переводы в СБП с 1 июля по 31 декабря 2021 г.

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поручил компенсировать с июля по декабрь малому и среднему бизнесу банковские комиссии при использовании СБП. 12 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на встрече с вице-премьерами, что правительство РФ выделило 500 млн руб. на реализацию в этом году программы возмещения МСБ комиссий при использовании СБП.

СБП позволяет гражданам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Помимо этого, СБП позволяет оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах.