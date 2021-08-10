Производители СУГ в августе перенаправят на рынок России около 40 тыс. тонн продукции

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минэнерго РФ договорилось с производителями сжиженного углеводородного газа (СУГ) о том, что они в августе перенаправят с экспортных направлений на рынок России около 40 тыс. тонн СУГ, сообщили в министерстве.

"В целях стабилизации ситуации на рынке регуляторами в лице Минэнерго России и ФАС России проведены оперативные совещания с крупными компаниями - производителями СУГ, в рамках которых компании сообщили о переориентации с экспорта на внутренний рынок дополнительно около 40 тыс. тонн СУГ в августе", - говорится в сообщении.

Минэнерго рекомендовало компаниям также увеличить объемы производства СУГ для внутреннего рынка и снизить объем экспорта СУГ для удовлетворения спроса в Российской Федерации.

Биржевая цена сжиженных углеводородных газов, используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу 10 августа выросла в ходе торгов на 8,6%, до 50,95 тыс. рублей за тонну, в шестой раз подряд обновив исторический максимум. С начала августа биржевой индекс этого вида топлива вырос почти на 19%.

О ситуации с СУГ

Управляющий партнер компании "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев в беседе с ТАСС объясняли рост биржевых цен на СУГ аварией на заводе "Газпрома" по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем, которая произошла 5 августа. По мнению экспертов, авария может напрямую повлиять на объемы производства СУГ на Сургутском ЗСК (завод стабилизации конденсата, входит в "Газпром").

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры стабилизации рынка СУГ для обеспечения достаточного уровня предложения этого вида топлива потребителям.

При этом в Минэнерго заявляли, что производителям СУГ рекомендовано перенаправить поставки газа с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения спроса потребителей в России. В министерстве также добавили, что совместно с другими ведомствами предпринимаются необходимые меры для стабильного и доступного снабжения населения сжиженным газом.