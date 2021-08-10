В работе сервисов Avito произошел сбой

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Сервис объявлений Avito восстанавливает работу после кратковременного сбоя.

"Во время планового обновления сервиса возник сбой в работе, из-за чего часть пользователей не могли войти на сайт и в приложение Avito. Команда разработки уже восстанавливает работу системы", - сообщили в компании.

По данным портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбой был зафиксирован в 17:24 мск. К 17:57 мск было зафиксировано 805 отчетов о неполадках в работе Avito. На 18:52 мск количество отчетов снизилось до 19.