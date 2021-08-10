"Сибур" практически полностью сократил экспорт СУГ в августе ради потребностей рынка РФ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Сибур" практически полностью сократил экспортные отгрузки сжиженного углеводородного газа (СУГ) в августе, чтобы удовлетворить потребности российского рынка, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы практически полностью сократили экспортные отгрузки СУГ в текущем месяце, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка согласно заявленным на месяц объемам, будем стремиться не допустить сокращение внутренних поставок", - сказали в "Сибуре".

Ранее Минэнерго РФ договорилось с производителями СУГ о том, что они в августе перенаправят с экспортных направлений на рынок России около 40 тыс. тонн. Минэнерго также рекомендовало компаниям также увеличить объемы производства СУГ для внутреннего рынка и снизить объем экспорта СУГ для удовлетворения спроса в Российской Федерации.