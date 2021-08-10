В Ленобласти оптимальным маршрутом для прокладки КАД-2 может стать трасса А-120

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Часть второго кольца автодороги Петербурга и Ленобласти (КАД-2) может пройти по трассе А-120, с выбором маршрута определятся до конца этого года. Об этом рассказал глава Ленинградской области Александр Дрозденко на брифинге во вторник.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе встречи объяснил, что проект все время откладывали из-за нехватки средств, он также допустил, что дорога может быть построена с использованием южного полукольца. Власти Ленинградской области решают вопрос трассировки КАД-2 на севере региона. По мнению Дрозденко, маршрут новой магистрали до Кировска может стать оптимальным, если пройдет по трассе А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо".

"На трассе А-120 практически не требуется выкуп земельных участков. Идеальный вариант. Тем более у нас сразу появляется хорошая экономическая зона между КАД-1 и КАД-2, эта зона будет обречена на развитие. А если мы ее подхватим радиальными магистралями с развязками, это будет бум развития территорий ", - считает губернатор Ленобласти.

Дрозденко также подчеркнул, что этот вариант минимизирует расходы бюджета всех уровней. "Практика Московской области и Москвы показывает, что до трети затрат - это огромные деньги, десятки миллиардов рублей - затраты на выкуп участков у собственников", - добавил он.

Важным моментом станет и то, что при строительстве КАД-2 будут стараться по возможности обходить дачи и дома жителей. Вторая половина "кольца" пройдет в Выборгском или Всеволожском районе, но без привязки к южному полукольцу.