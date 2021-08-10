Новгородская область начнет применять инвестдекларации в конце 2021 года

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России создаст методику для подготовки инвестиционных деклараций, которые необходимы для регионов страны, чтобы привлекать инвесторов. Новгородская область начнет применять этот документ в конце года, сообщила во вторник пресс-служба Минэкономразвития РФ по итогам рабочей поездки в регион министра экономического развития России Максима Решетникова.

"Минэкономразвития России разрабатывает методику написания инвестдеклараций - документа о приоритетах развития региона, его конкурентных преимуществах и мерах поддержки инвесторов. Новгородская область вошла в 11 пилотных регионов, которые начнут применять этот инструмент уже в конце этого года. Документ позволит консолидировать всю необходимую инвесторам информацию для принятия решений о вложениях в региональные проекты", - отмечается в сообщении.

Отвечая на вопрос журналистов о перспективах развития Новгородской области, Решетников отметил, что они зависят прежде всего от людей, которые работают в регионе, от губернатора, его команды и предпринимателей. Кроме того, на территории Новгородской области существуют возможности для реализации крупных проектов, в том числе строительства высокоскоростной магистрали.

"Мы видим, что область активно пользуется этими возможностями. Регион ведет активную экономическую политику. То, что я видел по предпринимателям, - есть ощущение динамики, желание вкладывать и работать, нет равнодушия, апатии, эффекта опущенных рук. Это самое главное, потому что в конечном итоге экономический рост определяется местными предпринимателями и их отношением к своей земле", - цитирует пресс-служба Решетникова.

Как пояснил губернатор Андрей Никитин, сейчас на территории региона в пилотном режиме внедряется система поддержки инвестиционных проектов Fast Track, которая направлена на создание удобного и быстрого механизма запуска и сопровождения инвестиционных проектов в регионах. "Уверен, что внедрение клиентоориентированного подхода в привлечение инвестиций в регион позволит улучшить инвестиционный климат и привлечь как отечественных, так и иностранных инвесторов", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Новгородская область одна из первых заключила с инвесторами СЗПК с ПАО "Акрон" на строительство комплекса "Аммиак и карбамид". Объем инвестиций - 106 млрд рублей, будет создано 328 новых рабочих мест. "Реализация проекта началась в начале этого года, и планируется, что к 2026 году предприятие выйдет на полную производственную мощность. По объему инвестиций данный проект - самый крупный для Новгородской области за всю ее историю", - цитирует пресс-служба министра инвестиционной политики региона Дениса Носачева.