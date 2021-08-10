Вучич заявил, что Сербия не будет отказываться от угольных электростанций в угоду ЕС

БЕЛГРАД, 10 августа. /ТАСС/. Сербия не намерена отказываться от угольных электростанций в угоду европейской "зеленой" повестке. Об этом сербский лидер заявил во вторник в эфире канала Pink.

"Я вижу, как уничтожаются страны вокруг, как только кто-то услышит что-то из Европейского союза - бежит исполнять. Мы говорим: "Да-да, только давайте сначала мы посмотрим, как вы это делаете". Пусть сначала поляки закроют свои ТЭС в Турове, тогда и мы закроем свои ТЭС", - заявил Вучич.

Сербский лидер напомнил, что страна производит 34 ТВт электроэнергии, а потребляет 32 ТВт. Оставшиеся 2 ТВт республика продает соседям. "Мы располагаем достаточным количеством электроэнергии, зарабатываем на этом и ни от кого не зависим", - подчеркнул президент.

"Мы построили газопровод, решили [проблемы] в этой сфере энергетики. ТЭС я не отдам, мы не будем крупнейшими экспортерами электроэнергии. Вы хотите, чтобы мы стали теми, кто хвастается, что у них чистый воздух, но сидит без электричества? Хотите, чтобы наша электроэнергия, которая сейчас самая дешевая в Европе, стала в три-пять раз дороже? Мы должны отдавать себе отчет о будущем страны в стратегической перспективе", - заявил Вучич.

"Я не собираюсь принимать "зеленую" повестку, как новый джихад, пришедший на замену джихаду верховенства права, который отдельные силы используют как орудие нападения на независимые суверенные страны, чтобы они отказывались от того, чем располагают. У нас есть уголь, у нас нет газа или нефти, что, мы должны отказаться от угля? Может, нам еще и от строительства новых домов и квартир отказаться?" - задал вопрос он.

Сербия обладает запасами бурого угля в 18,1 млрд тонн, которых, по оценкам специалистов, стране хватит на десятилетия. В то же время экологическая повестка активно используется прозападной оппозицией в рамках избирательной кампании (парламентские и президентские выборы пройдут в стране весной 2022 года). Одновременно Запад оказывает давление на Белград, требуя заменять ТЭС экологически чистыми источниками электроэнергии.