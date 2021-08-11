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Финансирование ключевых проектов в городе Санья на Хайнане за полгода превысило $1,2 млрд

За шесть месяцев Санья привлек уже примерно половину средств, запланированных на 2021 год для строительства и модернизации объектов, которым правительство отводит ключевую роль в увеличении регионального валового продукта и стимулировании интенсивных факторов роста

ХАЙКОУ /Китай/, 11 августа. /ТАСС/. Фактические инвестиции в основной капитал ведущих проектов города Санья на Хайнане с января по июнь включительно превысили 7,8 млрд юаней (более $1,2 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на данные местной администрации.

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Согласно официальным подсчетам, за шесть месяцев Санья привлек уже примерно половину средств, запланированных на текущий год для строительства и модернизации объектов, которым правительство отводит ключевую роль в увеличении регионального валового продукта и стимулировании интенсивных факторов роста. Прежде всего речь идет об инвестициях в 23 ключевые программы, курируемые не только муниципалитетом, но и администрацией провинции. Объем их финансирования уже превысил 65% от суммы, которую город за текущий отчетный период намерен привлечь для стратегически важных проектов.

Среди ключевых инвестиционных программ - строительство современной энергетической станции, которая заметно повысит эффективность электроснабжения ряда крупных гостиниц, центра беспошлинной торговли и масштабных культурно-развлекательных объектов Саньи. Как утверждают власти города, она позволит существенно снизить расходы на электричество и сократить объем вредных выхлопов в атмосферу.

Кроме того, особо важное значение для развития сельского хозяйства Хайнаня и прочих регионов Китая сыграет новый девятиэтажный карантинный центр площадью порядка 27,1 тыс. кв. м для растений и животных, ввозимых на остров из-за границы. Он расположен на территории наукограда "Ячжоувань" и, согласно плану, к 2023 году будет запущен в эксплуатацию.

Процесс финансирования контролирует комитет по делам развития и реформ Саньи, который оценивает успешность капиталовложений, принимает меры для своевременного привлечения средств и поощряет правительственными премиями компании, успешно справляющиеся с инвестиционными задачами.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.

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