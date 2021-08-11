Финансирование ключевых проектов в городе Санья на Хайнане за полгода превысило $1,2 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 11 августа. /ТАСС/. Фактические инвестиции в основной капитал ведущих проектов города Санья на Хайнане с января по июнь включительно превысили 7,8 млрд юаней (более $1,2 млрд по текущему курсу). Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на данные местной администрации.

Согласно официальным подсчетам, за шесть месяцев Санья привлек уже примерно половину средств, запланированных на текущий год для строительства и модернизации объектов, которым правительство отводит ключевую роль в увеличении регионального валового продукта и стимулировании интенсивных факторов роста. Прежде всего речь идет об инвестициях в 23 ключевые программы, курируемые не только муниципалитетом, но и администрацией провинции. Объем их финансирования уже превысил 65% от суммы, которую город за текущий отчетный период намерен привлечь для стратегически важных проектов.

Среди ключевых инвестиционных программ - строительство современной энергетической станции, которая заметно повысит эффективность электроснабжения ряда крупных гостиниц, центра беспошлинной торговли и масштабных культурно-развлекательных объектов Саньи. Как утверждают власти города, она позволит существенно снизить расходы на электричество и сократить объем вредных выхлопов в атмосферу.

Кроме того, особо важное значение для развития сельского хозяйства Хайнаня и прочих регионов Китая сыграет новый девятиэтажный карантинный центр площадью порядка 27,1 тыс. кв. м для растений и животных, ввозимых на остров из-за границы. Он расположен на территории наукограда "Ячжоувань" и, согласно плану, к 2023 году будет запущен в эксплуатацию.

Процесс финансирования контролирует комитет по делам развития и реформ Саньи, который оценивает успешность капиталовложений, принимает меры для своевременного привлечения средств и поощряет правительственными премиями компании, успешно справляющиеся с инвестиционными задачами.

Санья - один из ключевых центров экономического развития Хайнаня, значительную часть доходов которого обеспечивает сфера услуг. Администрация острова планирует превратить город в ведущий финансово-экономический центр с передовой инфраструктурой, где будут находиться штаб-квартиры крупных китайских и зарубежных компаний. Этот крупный населенный пункт, также известный во всем мире как первоклассный курорт, преображается из года в год, привлекая внимание все большего количества инвесторов.