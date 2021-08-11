Казино и букмекеры США зарегистрировали рекордную выручку во втором квартале

НЬЮ-ЙОРК, 11 августа. /ТАСС/. Американские казино и букмекерские конторы зарегистрировали рекордную за всю историю выручку во втором квартале 2021 года. Об этом сообщила во вторник Американская игровая ассоциация.

По ее сведениям, за три месяца выручка от азартных игр и ставок составила $13,6 млрд, что на 26,3% превосходит показатели аналогичного периода 2019 года. "Результаты первой половины года по-настоящему замечательные. Это впечатляет еще больше с учетом того, что показатели выручки находились на своем низшем уровне еще год назад", - приводятся в пресс-релизе слова главы ассоциации Билла Миллера.

Отмечается, что в 19 из 25 штатов, где разрешены казино, за шесть месяцев превысили финансовые показатели за аналогичный период 2019 года, несмотря на то, что ограничения по числу посетителей игорных заведений были сняты только к концу июня этого года.

Как отмечает агентство Associated Press, игроки активно пытаются наверстать упущенное из-за ограничений в свете пандемии коронавируса в прошлом году - за первые шесть месяцев этого года выручка американских казино и букмекеров достигла $24,8 млрд, при том что за весь 2020 год была зафиксирована выручка в $30 млрд. При этом, по данным агентства, пока нельзя утверждать, что 2021 год станет самым успешным в индустрии азартных игр и сможет побить рекорд двухлетней давности в $43,6 млрд, так как рост числа инфицированных из-за распространения дельта-штамма коронавируса может заставить власти вновь вернуть ограничения, что существенно сократит число посетителей игорных заведений.