АКРА подтвердила кредитный рейтинг Красноярского края на уровне AA

ТАСС, 11 августа. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне AA- (минус). Об этом говорится в распространенном в сообщении регионального Минфина.

"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Красноярского края на уровне АА- (RU), что указывает на повышенную способность региона исполнять свои долговые обязательства. Прогноз по рейтингам - "Стабильный", - говорится в сообщении. Согласно информации Минфина, данный рейтинг свидетельствует об эффективно расставленных приоритетах и ответственной долговой политике.

Ведомство ссылается на отчет агентства, в котором говорится, что кредитный рейтинг обусловлен сбалансированной бюджетной политикой, невысокой долговой нагрузкой при плавном графике гашения долга и минимальных рисках рефинансирования в среднесрочной перспективе, а также значительному объему накопленной ликвидности.

В 2021 году международные агентства Fitch и Standard & Poor’s повысили прогноз по кредитному рейтингу Красноярского края до "Стабильного" и подтвердили рейтинг края на уровне "BB+" и "ВВ" соответственно. В июне агентство Moody's повысило кредитный рейтинг края с Ва3 до Ва2 со "Стабильным" прогнозом.

АКРА было создано в Москве 20 ноября 2015 года по решению Банка России, является национальным рейтинговым агентством, его рейтинги используются Центробанком РФ и российским Минфином.