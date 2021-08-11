АСИ видит запрос стран БРИКС и Южной Азии на взаимодействие с российскими компаниями

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) видит запрос на взаимодействие и кооперацию с российскими компаниями от стран БРИКС и Южной Азии. Об этом в среду сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на пресс-конференции в ТАСС, посвященной десятилетию агентства.

"Мы видим запрос стран БРИКС и Южной Азии на взаимодействие и кооперацию с российскими компаниями, с российскими технологиями по формированию новых партнерских альянсов и новых технологических решений, новых стандартов в образовании, выработке совместных решений по <...> ключевым вопросам, связанным с климатическими изменениями, вопросам качества жизни граждан, борьбы с бедностью, поддержки демографии, развития городской среды, вопросам, связанным с развитием инвестиционного климата, новым регулированием цифровой экономики. <...> Мы готовы на партнерский альянс с другими странами", - сказала глава АСИ.

Также Чупшева отметила, что в АСИ работает платформа по продвижению российских лучших практик, технологических и инновационных решений за рубеж. Только в прошлом году, несмотря на сложный ковидный год, 40 проектов вышли на новые рынки, стали победителями международных конкурсов и рейтингов. Здесь она отметила роль АСИ в консолидации ресурсов организаций, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, - Министерства промышленности, Минэкономразвития, Росконгресса, Росмолодежи, Россотрудничества, ВЭБа, через инструменты поддержки которых они продвигают такие проекты.