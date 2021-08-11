В Китае начались испытания Boeing 737 MAX для возобновления эксплуатации самолета в стране

ШАНХАЙ, 11 августа. /ТАСС/. Американский самолет Boeing 737 MAX совершил в восточной китайской провинции Чжэцзян первый тестовый полет, что стало началом процесса необходимых испытаний для возобновления его эксплуатации в КНР. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в официальном аккаунте аэропорта Путошань в городе Чжоушань (провинция Чжэцзян) в социальной сети Weibo.

Самолет вылетел из данного аэропорта в 13:06 по местному времени (08:06 мск) 11 августа. Полет продолжался около двух часов. После этого борт приземлился в шанхайском аэропорту Пудун, куда ранее 7 августа он прибыл из американского города Сиэтл. Этот тестовый полет фактически можно считать началом работы по получению Boeing 737 MAX летного сертификата на эксплуатацию на территории Китая.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета, погибли все 189 человек, находившихся на борту. Вторая катастрофа с самолетом этой модели произошла в марте 2019 года в Эфиопии, в ней погибли 157 человек.

После этих катастроф эксплуатация данного самолета была приостановлена. Руководство Boeing признало, что причиной крушения обоих лайнеров был сбой системы автоматического управления MCAS. Позднее авиаконцерн внес изменения в работу этой системы. В октябре 2020 года Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) признало самолет достаточно безопасным.