Более 50% планируемых на 2021 год дорожных работ в рамках нацпроекта выполнены

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более половины дорожно-строительных работ, запланированных на текущий год в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", выполнены, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, слова которого передает пресс-служба Минтранса.

"Работы по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в 2021 году достигли экватора. На сегодняшний день общая площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в субъектах - участниках нацпроекта составляет более 67 млн кв. м - это более 50 % всего объема работ текущего года", - сказал Савельев.

Он уточнил, что дорожные мероприятия в Белгородской области и Ингушетии уже завершены, на финишной прямой - Орловская и Курская области, Краснодарский край, Пензенская область, а также Крым и Марий Эл.

По данным Минфина, опубликованным раннее, нацпроект "Безопасные качественные дороги" - один из наиболее эффективных по исполнению расходов, которые на 1 августа исполнены на 46,4%.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году по поручению президента был переформатирован и в том числе получил новое название - "Безопасные качественные дороги". Основные цели проекта - рост доли региональных и муниципальных дорог в нормативном состоянии с 44,9% в 2020 году до 60% в 2030 году, доля дорожной сети городских агломераций в нормативном состоянии должна вырасти с 69% в 2020 году до 85% в 2024 году и сохранится на этом уровне до 2030 года. Смертность в ДТП должна быть снижена с 10,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 году до четырех чел. на 100 тыс. населения в 2030 году.