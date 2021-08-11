Опрос: 36% россиян не пользуются приложениями для знакомств

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более трети россиян (36%) никогда не пользовались приложениями для знакомств из-за страха быть обманутыми мошенниками. Об этом говорится в сообщении "Лаборатории Касперского" по результатам социсследования.

"Согласно результатам опроса "Лаборатории Касперского", 36% респондентов в России опасаются использовать приложения для знакомств, потому что не хотят быть обманутыми мошенниками. Почти четверть пользователей (23%) отметили, что все же столкнулись со злоумышленниками, а еще 23% при общении с мошенниками смогли вовремя распознать обман", - следует из результатов исследования.

Среди основных видов угроз, с которыми сталкивались пользователи таких приложений, 77% назвали кэтфишинг [создание поддельной личности в сети и ее использование в своих целях], 12% - вредоносные ссылки или вложения, 8% - шантаж.

Как уточнили в компании, 44% опрошенных смогли вовремя распознать мошенника за подозрительным профилем, 64% были бдительны и никогда не отправляли деньги новым знакомым в приложениях, половина респондентов обращали внимание на подозрительные сообщения, 20% распознали мошенника после отказа собеседника созвониться по видеосвязи.

"Знакомства в дейтинговых сервисах так или иначе подразумевают некоторую степень открытости и это привлекает мошенников. Однако обмана можно избежать, если обращать внимание на особенности в общении с цифровым собеседником: если вас просят выслать деньги или настойчиво выведывают личную информацию, стоит задуматься, надо ли продолжать общение. Кроме того, не стоит давать свой номер телефона или домашний адрес, а также переходить для общения в сторонний мессенджер, пока вы не узнаете человека лучше и не убедитесь в том, что это не мошенник", - приводятся в сообщении слова эксперта "Лаборатории Касперского" по контентному анализу Анны Ларкиной.

В "Лаборатории Касперского" рекомендовали проверять настройки конфиденциальности в соцсетях и в приложениях для знакомств, использовать эффективное защитное решение, которое обезопасит личные данные, на начальном этапе общения использовать мессенджеры, встроенные в приложения для знакомств.

Об исследовании

Опрос среди пользователей сервисов для онлайн-знакомств был проведен по заказу "Лаборатории Касперского" агентством Sapio в июне 2021 года среди более 18 тыс. респондентов по всему миру, в том числе 506 человек из РФ.