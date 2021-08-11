Несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Восточную Европу вырос более чем вдвое

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) продукции московских компаний в страны Восточной Европы в первые пять месяцев 2021 года увеличился на 135,8% в сравнении с показателями того же периода 2020 года. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В январе - мае 2021 года экспорт несырьевой неэнергетической продукции московских компаний в страны Восточной Европы вырос на 135,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и достиг $1,49 млрд. Значительная часть поставок несырьевого неэнергетического экспорта - более 95% - приходится на промышленные товары. Так, промышленный экспорт в первые пять месяцев 2021 года составил $1,44 млрд", - рассказал Ефимов.

Он пояснил, что эта статистика не включает данные по Белоруссии, которая входит в пятерку лидирующих стран по объему московского ННЭ и вклад которой существенно изменил бы объем московского экспорта в страны Восточной Европы. По словам заместителя столичного мэра, в январе - мае 2021 года ННЭ из Москвы в Белоруссию составил $1,15 млрд, прирост к аналогичному периоду прошлого года - 24,4%.

По мнению Ефимова, рынки стран Восточной Европы представляют хорошие перспективы для московских экспортеров - возможен рост поставок электроники в Прибалтику и телекоммуникационного оборудования в Польшу и Болгарию. "Экспорт электронных интегральных схем, полупроводников, а также необходимых для производства электроники компонентов представляется перспективным для поставок на эстонский рынок. Отмечу, что весь промышленный экспорт в прибалтийские страны в январе - мае 2021 года вырос на 60,6% и составил $327,74 млн", - добавил он.

В то же время в Польше наблюдается всплеск в развитии информационно-коммуникационных технологий, в частности широкополосного доступа в интернет, сотовой связи. "Карантинные меры затронули весь мир и привели к повсеместному развитию информационно-коммуникационного сектора, спровоцированного стремительным ростом спроса. Московские компании могут войти на польский рынок информационно-коммуникационных технологий, который не является настолько насыщенным, как рынки соседних стран. Первые шаги уже сделаны: по итогам прошлого года московский экспорт кабельной продукции в Польшу, ранее практически не осуществляющийся, достиг $1,98 млн", - рассказал заммэра.

Для московских поставщиков, работающих на рынке телекоммуникаций и компьютерного обеспечения, перспективна также Болгария, добавил он. В прошлом году столичные экспортеры впервые вышли на этот рынок с крупными поставками. При этом производство товаров данных категорий слабо развито на болгарском рынке: по данным Euromonitor, доля их производства составляет около 3% от общего объема производства страны, отметил Ефимов.

Ж/д оборудование и автопром по-прежнему востребованы

Продукция машиностроительных предприятий также востребована на рынках ряда стран Восточной Европы, рассказал ТАСС глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Если до 2020 года Москва не экспортировала железнодорожную технику в Венгрию, то уже в январе - мае 2021 года объем поставок составил почти $2,5 млн, добавил глава департамента.

Он также отметил, что перспективной для экспорта в Восточную Европу может стать продукция автомобилестроительной отрасли. Так, например, московские экспортеры автопрома могут обратить внимание на рынки Чехии и Словакии.

"Автомобильная промышленность - одна из важных отраслей для экономики Чехии, поэтому экспорт электрооборудования для автотехники уже в ближайшее время станет перспективным направлением для московских компаний, так как спрос на данную категорию товаров будет стабилен. В Словакии располагаются четыре автомобильных завода, благодаря совокупному выпуску автомобилей Словакия является крупнейшим производителем автомобилей на душу населения. Автозапчасти, шины, электронное вспомогательное оборудование - товары, необходимые для производства автотехники, которые московские компании поставляют на данный рынок и в дальнейшем могут наращивать и диверсифицировать поставки", - считает Прохоров.

Агропромышленный экспорт

В январе - мае 2021 года поставки московских экспортеров агропромышленной продукции в Восточную Европу составили $48,65 млн, основными покупателями стали Латвия, Чехия, Молдавия, Польша и Литва. Наибольшей популярностью среди столичных агропромышленных товаров пользуется шоколад, рассказали ТАСС в Центре поддержки экспорта "Моспром".

По мнению специалистов центра, наибольший интерес для экспортеров продукции АПК могут представлять рынки Чехии и Молдавии.

В Молдавии отмечается спрос на молочную и мясную продукцию. Московские компании, работающие в этом секторе, могут рассмотреть данный рынок: за последние десять лет производство молока в Молдавии сократилось на 38%, что вызвало наращивание импорта молочной продукции, сообщили в центре "Моспром".

Продвижение экспортеров

В "Моспроме" добавили, что в 2020 году специалисты этого центра в рамках байерской программы организовали две бизнес-миссии в Чехию и Венгрию, в которых принимали участие промышленные предприятия Москвы. В рамках бизнес-миссий "Моспром" бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает московским компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, также оказывается помощь в адаптации презентационных материалов, осуществляется верификация контрагентов, подчеркнули в центре "Моспром".