Свердловские власти ожидают снижение административной нагрузки на бизнес с 2022 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Свердловской области рассчитывают, что с января 2022 года предприниматели региона почувствуют снижение административной нагрузки благодаря изменениям в законодательстве. Об этом в среду сообщил губернатор Евгений Куйвашев на совещании в Екатеринбурге.

1 июля вступил в силу федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ". Он устанавливает новую систему контроля и порядок проведения контрольных мероприятий, включая институты и инструменты, направленные на снижение административной нагрузки на бизнес. Общий срок проведения документарной и выездной проверки органом контроля не должен превышать десять рабочих дней.

"Рассчитываем, что уже с января следующего года предприниматели почувствуют снижение административной нагрузки. Это будет достигнуто благодаря усилению профилактической составляющей, информатизации взаимодействия контролеров бизнеса, а также внедрению новых форм контрольно-надзорных мероприятий, сокращению сроков проверок", - сказал Куйвашев.

Он сообщил, что в соответствии с новым законодательством в области разработаны положения о видах регионального контроля, сейчас они проходят стадию публичного обсуждения с бизнесом. Их планируется утвердить не позднее 20 сентября.

Как отметил в ходе совещания полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, всю необходимую нормативную базу регионального уровня в рамках нового федерального закона субъекты федерации должны принять до 1 января 2022 года.