Финансирование программы водоснабжения на Ставрополье составит до 11 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Вложения в трехлетний план развития водоснабжения в Ставропольском крае могут составить до 11 млрд рублей. План сформируют по итогам рабочей поездки в регион зампреда правительства России Александра Новака и министра экономического развития России Максима Решетникова, сообщила в среду пресс-служба губернатора края.

"Одним из ее [рабочей поездки] итогов стало поручение о формировании на Ставрополье трехлетнего плана развития системы водоснабжения и водоотведения, который предполагается реализовать при поддержке федерального центра. Его финансирование может составить до 11 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в план развития системы водоснабжения войдут несколько крупных проектов. Один из них - реконструкция очистных сооружений курортного региона Кавказских Минеральных Вод. В результате их производительность увеличится со 170 тыс. до 250 тыс. кубометров в сутки.

Также в план предполагается включить реконструкцию водопровода и очистных сооружений в центральной части города Ставрополя, что увеличит мощности водоснабжения муниципалитета практически на треть. Также проект позволит обеспечить стабильным водоснабжением новые жилые микрорайоны.

"Новая программа создает долговременную перспективу для развития Ставрополя и Кавказских Минеральных Вод. Необходимо самым ответственным образом подойти к ее формированию, начиная от определения финансирования и заканчивая графиками выполнения работ", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.