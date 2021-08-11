Урожайность зерновых в Ленобласти на 40% превысила среднероссийский показатель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Аграрии Ленинградской области к настоящему времени собрали 40% урожая зерновых - 62,3 тыс. тонн. Урожайность составила почти 38 центнеров с 1 га, превысив среднероссийский показатель на 40%, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В Ленинградской области заготовлено 50% кормов и собрано 40% урожая зерновых культур. Урожайность - выше среднероссийской на 40%. Зерновые убраны с площади 16,5 тыс. га (40% к плану), собрано 62,3 тыс. тонн, средняя урожайность - 37,8 ц/га", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе, средний показатель урожайности зерновых по России - 25 центнеров с 1 га. Обычно урожайность в области достигает 50 центнеров с 1 га, в этом году она снизилась, в том числе из-за аномально жаркой и засушливой погоды.

Губернатор области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в среду отметил, что из-за аномально жаркого лета правительство региона рассмотрит вопрос об увеличении финансирования сельхозпроизводителей. "Ленинградская область не будет применять штрафные санкции хозяйствам при невыполнении задания госпрограммы по погодным условиям этого года", - отметил глава региона. Текущий год стал для региона одним из самых засушливых за последнее 30 лет.

Уборка зерновых началась в области в июле. Зерновые используются в качестве кормов для животных. Регион уже заготовил 49% планового показателя кормовых единиц - сена, фуражного зерна, силоса и других.

Ленинградская область достигла рекордных показателей за всю современную историю сельхозпроизводства региона в отрасли растениеводства в 2020 году, показав практически по всем культурам небывалый рост. Земледельцы области собрали 157 тыс. тонн зерновых культур, превысив на 17% установленный Минсельхозом РФ показатель. Область вошла в число регионов России с лучшими показателями урожайности рапса - 29,6 ц/га, валовый сбор составил 6,5 тыс. тонны, что на 20% больше показателя предыдущего года.