МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российские брокеры готовы к введению нормативов достаточности капитала и ликвидности, говорится в материалах ЦБ. Нормативные значения для показателя достаточности капитала (ПДК) и показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) в отношении брокерских организаций будут введены с 1 октября 2021 года.

"В целом российская брокерская отрасль готова к введению нормативов: по состоянию на конец I квартала 2021 года показатели большинства компаний, рассчитанные в соответствии с действующим регулированием, превышают планируемые пороговые значения ПДК и ПКЛ", - поясняет регулятор.

В рамках норматива достаточности капитала будут установлены новые требования по расчету кредитного риска, а также требования по расчету резервов на возможные потери. Это позволит обеспечить способность покрытия возможных финансовых потерь брокеров за свой счет в случае реализации рисков. По мнению ЦБ, указанные регуляторные новации будут способствовать повышению уровня устойчивости брокерских компаний в условиях роста их системной значимости.