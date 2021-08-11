Банк России не ждет аналогичного 2020 году притока розничных инвесторов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. ЦБ РФ не ждет в текущем году сохранения рекордных прошлогодних темпов роста числа брокерских счетов розничных инвесторов на фондовом рынке, рассказал в интервью Reuters первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Тем не менее, пустующие сейчас счета начнут наполняться деньгами, несмотря на повышение ставок по депозитам, добавил представитель регулятора. "Прошлый год стал исключением - приток инвесторов на рынок был действительно аномально высоким: на фоне падающих процентных ставок происходил поиск дополнительной доходности, но и сейчас приток сохраняется. Но мы не думаем, что темпы роста, как в прошлом году, могли бы сохраниться", - сказал Швецов.

Он согласился, что замедление темпов открытия новых брокерских счетов связано с рядом факторов - повышением ключевой ставки, насыщением рынка, политикой ЦБ по ограничению рисков неквалифицированных инвесторов и сезоном отпусков.

При этом, если говорить о структуре активов 13 млн открытых сегодня розничных счетов, то 60% из них- пустые. Еще примерно 19% всех брокерских счетов имеет не очень большие остатки - около 10 тыс. рублей, добавил Швецов. "Если смотреть статистику, которую мы получаем от брокеров, то пустой счет, как правило, начинает наполняться деньгами примерно через полгода - если человек почувствовал аппетит, он постепенно начинает более активно проводить какие-то операции", - сказал Швецов.

Тем не менее, по его оценке, меньше половины из пустующих 60% счетов через шесть месяцев будут наполняться деньгами, что связано с уровнем благосостояния населения. Если говорить о денежных потоках на брокерских счетах населения, то примерный прирост активов физических лиц на рынке капитала - 200 миллиардов рублей ежемесячно за последние 12 месяцев, подсчитал ЦБР. "Часть этой суммы прироста связана с ростом доходов, которые они получают от инвестиций, а часть - с новыми деньгами", - сказал Швецов.

Если говорить о новых деньгах, то по брокерским счетам средняя величина ежемесячного нетто-ввода средств физических лиц - квалифицированных инвесторов составила в 2021 году примерно 100 млрд рублей, а для неквалифицированных инвесторов - 77 млрд рублей. "Этот поток достаточно стабилен и будет продолжаться", - сказал Швецов.