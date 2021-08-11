Жилищную программу для работников АПК планируют внедрить в Тверской области в 2022 году

ТАСС, 11 августа. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил правительству региона разработать программу обеспечения жильем переезжающих в область работников АПК. Планируется, что эта форма поддержки начнет действовать с 2022 года и поможет решить проблему нехватки кадров в отрасли, сообщила пресс-служба облправительства по итогам рабочей поездки губернатора в Лихославльский район.

"По словам руководителей хозяйств, в Тверскую область приезжает и трудоустраивается все больше семей, в том числе из соседних регионов, необходимость в жилье ежегодно увеличивается. Игорь Руденя поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников сельскохозяйственных предприятий. Предполагается, что она начнет действовать уже с 2022 года", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Кроме того, для привлечения в отрасль сельского хозяйства молодых работников губернатор предложил направлять студентов профильных техникумов и колледжей на предприятия региона для прохождения производственной практики. "Сейчас мы активно работаем над решением этой проблемы. Необходимо, чтобы студенты проходили практику в районах. Это даст возможность напрямую познакомиться с производством и, возможно, в дальнейшем остаться на селе", - приводит пресс-служба слова Рудени.

По словам Рудени, поддержка АПК - одно из приоритетных направлений в экономике региона, в том числе в части содействия реализации готовой продукции без лишних торговых надбавок по доступным для жителей ценам. "В бюджете на 2022-2024 годы предусмотрены дополнительные меры по мотивации развития производств, увеличению посевных площадей. Таким образом мы внесем свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России", - отметил глава региона.

На встрече с аграриями также было отмечено, что в 2021 этом году в Тверской области уборка сельскохозяйственных культур идет более высокими темпами, чем в предыдущем. Намолочено в 3,4 раза больше зерновых и зернобобовых культур - 17,6 тыс. тонн, собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей, заготовлено 123,7 тыс. тонн кормов, добавили в пресс-службе.