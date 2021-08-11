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Bloomberg: компания MGM Resorts выставит на аукцион работы Пикассо стоимостью $104 млн

Самым дорогим лотом станет полотно "Женщина в оранжевом берете и меховом воротнике" 1938 года

ТАСС, 11 августа. Американская компания MGM Resorts, владеющая сетью отелей и казино, выставит на аукцион 11 работ испанского художника Пабло Пикассо общей стоимостью $104 млн. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Согласно его данным, продажу работ художника организует аукционный дом Sotheby's. Мероприятие пройдет 23 октября 2021 года в отеле-казино Bellagio в Лас-Вегасе (штат Невада в США).

На торги будут выставлены картины, рисунки и керамика.

Ожидается, что самым дорогим лотом станет полотно "Женщина в оранжевом берете и меховом воротнике" (1938 год), на котором изображена натурщица Пикассо Мария-Тереза Вальтер. Его стоимость составит от $20млн до $30 млн. Также на аукцион будут выставлены картины "Бюст мужчины" (1969 год), "Мужчина и ребенок" (1969 год), "Натюрморт с корзинкой фруктов" (1942 год) и другие работы.

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