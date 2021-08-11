Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м

ТАСС, 11 августа. Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:38 мск достигла значения в $560,27 за тыс. куб. м или €46,605 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч - прим. ТАСС).

Всего за день цена газа в Европе показала рост почти на 4,37% к цене закрытия предыдущего дня.

Цены на газ в Европе растут на фоне аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

Завод принадлежит ООО "Газпром переработка" и является основным производителем высококачественных продуктов переработки углеводородного сырья в ЯНАО.

11 августа прокачка газа по газопроводу "Ямал - Европа" опустилась ниже 0,85 млн куб. м в час, что почти вдвое ниже, чем накануне. "Газпром экспорт" заявил, что продолжает в полном объеме выполнять все заявки по своим твердым обязательствам перед европейскими потребителями.