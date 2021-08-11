Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,39-0,59%

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду показал смешанную динамику, но во второй половине дня покупатели увеличили активность в свете улучшения внешнего фона. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,39%, до 3877,37 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,59%, до 1656,20 пункта. Доллар по отношению к рублю на 18:48 мск снизился на 0,17%, до 73,74 рубля, евро - на 0,1%, до 86,56 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуется в минусе на 1,23%, на отметке $69,9 за баррель.

"Ключевыми для общерыночных настроений сегодня были данные по потребительской инфляции в США в июле. Индекс потребительских цен (CPI) в прошлом месяце остался на уровне 5,4%. Торможение инфляции было позитивно воспринято рынками, поскольку снижается вероятность сворачивания сверхмягкой денежно-кредитной политики в США раньше базовых ожиданий", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Оптимизм участников торгов поддержали и сообщения о том, что Сенат США одобрил план фискальных стимулов на $3,5 трлн, добавил эксперт. Нефть между тем продолжила демонстрировать ценовую неуверенность, главная причина которой - усиление эпидемиологических рисков в мире, сопряженное с возвращением карантинных ограничений.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуется в плюсе на 2,63%, на отметке $71 за баррель. Негативным фактором выступило и то, что статистика по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов от EIA вышла слабее прогнозов. В четверг рынок нефти может отреагировать на месячные отчеты ОПЕК и МЭА.

Рынок акций

Акции "Юнипро" позитивно отреагировали на повышение менеджментом целевого уровня EBITDA компании по итогам года до 26-28 млрд рубля против 25-28 млрд рубля ранее, считает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

"Однако ни эта информация, ни статистика чистой прибыли "Юнипро" по итогам первого полугодия 2021 года, составившая 8,7 млрд рубля, не добавляет, как представляется, значимого потенциала в оценках среднесрочной справедливой стоимости компании", - добавил эксперт.

Акции "Аптечной сети 36 и 6" растут на фоне информации СМИ о том, что аптечные сети из топ-15 в первой половине 2021 года совокупно заработали около 228 млрд рублей, также считает Осин. "Это в среднем на 17% больше, чем год назад. Фармретейлерам удалось увеличить продажи за счет реализации препаратов от коронавируса. Информация способна улучшить рыночные оценки справедливой стоимости "Аптек", которым в последние годы не удавалось заметно нарастить выручку", - отметил специалист.

Прогноз на четверг

Завтра внимание инвесторов будет приковано к итогам ребалансировки индекса MSCI Russia, которые вступят в силу после 31 августа. Из статистики четверга рынок обратит внимание на первую оценку квартального ВВП Великобритании, объем промышленного производства в еврозоне в июне, число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, рассказал Александр Бахтин.

По прогнозам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3810-3910 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 73,2-74,5 рубля.

Целевые диапазоны закрытия торгов четверга "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3845-3915 пунктов, а также 73,5-74,35 рубля и 86,55-86,95 рубля соответственно.