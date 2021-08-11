Мурманские власти выделят 3,8 млрд рублей ресурсоснабжающим организациям региона

МУРМАНСК, 11 августа. /ТАСС/. Правительство Мурманской области до конца 2021 года окажет поддержку ресурсоснабжающим организациям в размере 3,8 млрд рублей в связи с ростом стоимости мазута, соответствующий закон о поправках в исполнение бюджета в среду подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Субсидия необходима для своевременных расчетов с поставщиками топлива и закупки мазута для начала отопительного сезона.

"Рост доходной части областного бюджета позволил без увеличения долговой нагрузки на бюджет предусмотреть дополнительные средства в размере 3,8 млрд рублей на обеспечение затрат ресурсоснабжающих организаций в целях стабильного прохождения очередного отопительного сезона и обеспечения населения коммунальными услугами", - говорится в сообщении.

Соответствующие корректировки в бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвердили депутаты Мурманской областной думы на внеочередном заседании, которое состоялось 3 августа.

Доходная часть областного бюджета в 2021 году выросла за счет увеличенной суммы налоговых поступлений организаций и крупных налогоплательщиков Мурманской области, однако бюджет исполняется с дефицитом, размер которого не изменился. Доходы областного бюджета на 2021 год составили 91,6 млрд рублей, расходы - 101,1 млрд рублей.