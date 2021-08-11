В ЦБ заявили, что он должен помочь каждому гражданину поучаствовать в сохранении планеты

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Одна из задач Центробанка - создать инструментарий, который позволит каждому гражданину поучаствовать в сохранении планеты. Об этом сообщил в интервью Reuters первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

"ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление) - это надолго, и надо к этому привыкать. Наша задача как регулятора - создать финансовый инструментарий, который позволит каждому гражданину поучаствовать в том, чтобы сохранить планету или сделать ее лучше, потому что только объединив усилия реально можно что-то поменять", - цитирует Швецова издание.

По его словам, вторая задача регулятора - профинансировать "зеленый переход". Для этого необходимы финансовые инструменты, которые позволят российским предприятиям снизить выбросы углерода. В качестве третьей задачи Швецов назвал донастройку регулирования финансового сектора с учетом ESG-рисков.

Кроме того Швецов отметил, что доля компаний, которые отказываются от инвестиций в "не ESG-проекты", растет. По его мнению, в перспективе те инвесторы, которые вкладываются в "зеленые" инструменты, не будут даже рассматривать альтернативы. Однако, чтобы инвесторы могли себе позволить отказаться от "не зеленых" облигаций и акций, на рынке должен вырасти и объем "зеленых" инструментов и их разнообразие, считает первый зампред ЦБ.