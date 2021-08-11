В Саудовской Аравии с 1 сентября вновь разрешат полную заполняемость самолетов

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии разрешило национальным перевозчикам с 1 сентября вновь осуществлять внутренние рейсы с полной заполняемостью самолетов при условии вакцинации всех пассажиров от COVID-19. Об этом говорится в постановлении ведомства, опубликованном в среду на его странице в Twitter.

"В координации с министерством здравоохранения и на основе просьбы некоторых национальных авиаперевозчиков принято решение о предоставлении с 1 сентября возможности использования всех пассажирских мест в воздушных судах на внутренних рейсах при условии вакцинации двумя дозами [препарата от коронавируса] всех пассажиров", - подчеркивается в заявлении.

От установленных требований будут освобождены дети младше 12 лет, а также те, кому противопоказана вакцинация по медицинским соображениям. При этом будет сохранено обязательное для всех требование ношения масок и дезинфекции рук.

В марте в связи с обострением коронавирусной инфекции в стране власти королевства уменьшили допустимую заполняемость воздушных судов на внутренних рейсах до 50%, в апреле она была увеличена до 75%.

К настоящему моменту в Саудовской Аравии с населением 34,2 млн человек уже более 10 млн подданных и резидентов получили две прививки от коронавируса.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 535 927 случаев вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 8 366 пациентов умерли от последствий заражения. Всего на текущий момент в королевстве зарегистрировано 10 182 человека, проходящих лечение, из которых 1 407 находятся в критическом состоянии.