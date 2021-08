В Гонконге открылись выставки продовольствия и напитков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 12 августа. /ТАСС/. Серия выставок продовольственных товаров, закусок и напитков открылась в четверг в Гонконге, однако посетителям запретили дегустацию продуктов из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщил Совет по развитию торговли Гонконга, выступающий организатором экспозиций.

"Есть, пить и дегустировать образцы на выставочной территории запрещено", - гласит уведомление.

Речь идет о пяти выставках: продуктов питания (Food Expo 2021), чая (Hong Kong International Tea Fair), вин и алкогольных напитков (Hong Kong International Wine & Spirits Fair), индустрии красоты (Beauty & Wellness Expo), а также о конференции и выставке китайской медицины и продуктов для здоровья (International Conference of the Modernization of Chinese Medicine & Health Products).

Эти мероприятия продлятся до 16 августа в Гонконгском выставочном центре и, как ожидается, привлекут несколько сотен тысяч посетителей.

Свою продукцию демонстрируют в основном компании из самого Гонконга и материкового Китая, а также из ряда отдельных стран. Иностранные бизнесмены практически не имеют возможности приехать сюда из-за действующих ограничений на въезд для нерезидентов. Они могут участвовать в онлайн-формате или уполномочить местных сотрудников представлять их интересы на экспозиции.

Для привлечения посетителей организаторы распределили 30 тыс. бесплатных билетов для вакцинированных от коронавируса жителей, организовали серию лотерей и скидочных акций. Они также рассчитывают, что интерес к покупкам высококачественных сортов чая, вин, продуктов питания и товаров для здоровья подстегнет правительственная программа электронных купонов для стимулирования потребления. С 1 августа все постоянные резиденты мегаполиса в возрасте от 18 лет начали получать от властей в подарок по 5 тыс. гонконгских долларов ($645) через системы электронных платежей. "У посетителей будет прекрасная возможность потратить свои потребительские купоны на ярмарках", - отметили организаторы.