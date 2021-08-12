В рейтинг инвестклимата в РФ могут включить показатель по поддержке молодежного бизнеса

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) обсуждает вопрос включения показателя, связанного с созданием инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства, в рейтинг инвестиционного климата в регионах РФ. Об этом сообщила в четверг ТАСС глава АСИ Светлана Чупшева.

"Мы посмотрим на то, чтобы в рамках инвестиционного рейтинга, может быть, все-таки поставить показатель по инфраструктуре поддержки молодежного предпринимательства - не по количеству, а именно по условиям. Мне кажется, это было бы полезно", - сказала она.

Ранее Чупшева говорила о планах корректировки методологии рейтинга. Глава агентства уточняла, что речь идет о внесении дополнительных показателей, по которым можно будет оценить "выживаемость" малого и среднего бизнеса, развитие института самозанятых и прочее. Также в обновленном рейтинге планируется учитывать качество работы с бизнесом на местах.

Рейтинг составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия органов власти всех уровней по формированию комфортной среды для бизнеса. Включает четыре направления оценки: регуляторная среда (процедуры для бизнеса), институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. По данным АСИ, благодаря рейтингу "условия ведения бизнеса в стране выровнялись, а сроки прохождения различных процедур сократились". Например, время получения разрешения на строительство уменьшилось более чем в три раза, регистрации прав собственности - почти в три раза, подключения к электросетям - в 2,4 раза.