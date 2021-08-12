РБК: треть опрошенных россиян готовы потерять часть заработка ради работы на удаленке

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти треть опрошенных россиян (33%) согласны на снижение заработной платы для перехода на удаленный режим работы. В среднем респонденты готовы ради этого потерять 10% заработка, сообщает в четверг РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

17% россиян рассказали, что готовы получать на 5% меньше, 9% опрошенных - на 10%. 3% респондентов готовы к снижению на 20% ради удаленной работы.

Отказались от уменьшения размера заработка ради перехода на удаленку 40% опрошенных.

По данным издания, больше готова к сокращению зарплаты ради работы из дома молодежь до 24 лет, а также согласны респонденты с зарплатой менее 30 тыс. рублей. Таких представителей ответило по 43%.

В опросе сервиса приняли участие 1,5 тыс. человек, которые хотят работать удаленно и чья специальность имеет такую возможность.