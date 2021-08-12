"Известия": в России к 2024 году выпустят 25 тыс. электрокаров

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российские власти планируют выпустить 25 тыс. отечественных электромобилей и запустить 9 тыс. зарядных станций к 2024 году. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на пояснительную документацию к группе инициатив социально-экономического развития, объединенных под названием "Технологический рывок".

Из 9 тыс. планируемых зарядных станций 2,5 тысячи будут с возможностью быстрой зарядки с мощностью 150 кВт. Реализация инициативы будет стоить 121,1 млрд рублей.

По данным издания, планируется создать заправочную инфраструктуру на водороде, испытательную базу для проведения сертификационных и доводочных работ при проектировании автомобилей с низким углеродным следом, а также выпускать отечественные водородные топливные элементы. Из документации также следует, что к 2030 году доля таких транспортных средств в России должна составить не менее 10%, число зарядных станций достичь 72 тысячи, а количество водородных заправок - 1 тыс.

В Минпромторге "Известиям" сообщили, что реализация подобного рода проектов вместе с проводимой политикой в автомобильной промышленности способствует созданию собственной компонентной базы для производства автомобилей на электрической тяге.

Как пишет газета, в блок "Технологический рывок" также вошла инициатива "Беспилотные логистические коридоры", которая предусматривает создание и вывод на рынок грузовых автомобилей на автоматическом управлении к 2024 году. Предполагается, что к 2025 году на трассе М-11 Москва - Санкт-Петербург беспилотные автомобили составят 20% всего потока, что поможет сократить число ДТП на 8%, снизить себестоимость грузовых перевозок по этому маршруту на 15%, а объем выбросов CO2 - на 12%.

Продажи электрокаров в России растут. Так, по данным "Автостата", с января по май 2021 года в России продано 650 электромобилей, что в семь раз превышает показатель годом ранее. При этом в мае продажи выросли в 10 раз - до 148 авто в месяц.