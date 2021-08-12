Почти половина от всех действующих брокерских счетов в "Сбере" открыта молодежью

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Почти половина (47%) от всех действующих брокерских счетов в "Сбере" открыта россиянами в возрасте 18-35 лет, следует из данных "Сбера" (есть в распоряжении ТАСС).

"На фондовом рынке сейчас немало молодежи: 47% от общего количества действующих брокерских счетов открыто в "Сбере" клиентами 18-35 лет. То есть 2,3 млн счетов принадлежит молодым инвесторам. Причем 42% из них имеют и брокерский счет, и индивидуальный инвестиционный счет", - сообщил и. о. директора департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Яровой.

Людям этого возраста принадлежит и 50% всех открытых за последний год брокерских счетов. В абсолютных цифрах это 1,5 млн человек. При этом более трети таких счетов оформлены жителями Москвы. За столицей с большим отставанием следует Санкт-Петербург (3% счетов). Повышенный интерес молодежи к фондовому рынку также зафиксирован в Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Перми, Воронеже, Уфе, Челябинске и Волгограде. 48% счетов оформлены девушками, 52% - молодыми людьми.

32% брокерских счетов в "Сбере" открыты людьми 30-35 лет, 29% - от 21 года до 24 лет, 21% - 25-29 лет и 18% - 18-20 лет. При этом средний объем портфеля у девушек выше, чем у парней: 150 000 и 130 000 рублей соответственно.

Чаще всего молодые инвесторы вкладывают средства в акции и облигации. Наибольшей популярностью из российских акций у мужчин пользуются бумаги "Газпрома", Сбербанка и "Норникеля", из иностранных - Tesla, Apple и Alibaba. Женщины предпочитают Сбербанк, "Газпром" и "Норникель", Tesla, Alibaba и Boeing.

Сделки обычно совершаются несколько раз в год (50% мужчин и 53% женщин). Несколько раз в квартал торгуют 26% парней и 27% девушек, несколько раз в полгода - 15% парней и 14% девушек, несколько раз в месяц - 9% парней и 6% девушек.