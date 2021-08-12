В ЦБ заявили, что темпы роста потребкредитования в июле сохранились на высоком уровне

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Темпы роста потребкредитования в июле сохранятся на высоком уровне несмотря на то, что в апреле ЦБ решил с 1 июля вернуть к допандемические надбавки к коэффициентам риска. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в интервью "Известиям".

Она отметила, что в потребкредитовании начинают накапливаться новые риски. На фоне ускоренного восстановления экономики оно растет темпами выше 2% ежемесячно. Аннуализированный (с устранением фактора сезонности) темп прироста ссудной задолженности в июне составляет 22,5%.

"По июлю у нас есть предварительные оценки, которые показывают, что темпы роста, скорее всего, сохраняются на высоком уровне. Хотя в апреле было принято решение о возврате с 1 июля допандемической матрицы надбавок", - сказала Данилова.

Говоря о качестве потребкредитов, она отметила, что ситуация развивается по оптимистическому сценарию. В прошлом году ЦБ опасался роста плохих ссуд из-за пандемии, но пока картина складывается лучше ожиданий. ЦБ оценивал возможные убытки банков по реструктурированным кредитам по госпрограмме "кредитных каникул" в размере около 120 млрд руб., но они будут меньше - на уровне 80 млрд руб. "Благодаря быстрому восстановлению экономики качество реструктурированных кредитов оказалось хорошим", - пояснила Данилова.

Ранее в ЦБ сообщали, что доля потребкредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% во II квартале 2021 года выросла до 30,3%, что на 0,6 процентных пункта (п. п.) выше, чем в I квартале 2021 года, и на 3,6 п. п. относительно I квартала 2020 года.