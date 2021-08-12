Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,04%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,04% и достиг 3879,01 пункта, индекс РТС - на 0,33%, до 1661,65 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3880,37 пункта (+0,08%), а индекс РТС замедлил рост до 1660,6 пункта (+0,26%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,21% - до $71,29 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,29% и торговалась на уровне $68,8 за баррель.