{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,04%

Индекс РТС поднялся на 0,33%

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,04% и достиг 3879,01 пункта, индекс РТС - на 0,33%, до 1661,65 пункта.

К 10:10 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на уровне 3880,37 пункта (+0,08%), а индекс РТС замедлил рост до 1660,6 пункта (+0,26%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,21% - до $71,29 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,29% и торговалась на уровне $68,8 за баррель.

Теги
Россия
"Мегафон" первым в России запустил технологию VoLTE на федеральном уровне
Технология позволяет доставлять голосовой поток быстрее и в лучшем качестве
Читать полностью