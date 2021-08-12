"Газпром нефть" построила первый в России СПГ-бункеровщик

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть" завершила строительство первого в России бункеровщика для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом (СПГ). Судно "Дмитрий Менделеев" в ближайшее время начнет переход в Балтийское море к месту постоянной работы, сообщила компания.

Бункеровщик уже прошел испытания газового и криогенного оборудования, систем погрузки, насосов и компрессоров для хранения и выгрузки СПГ. Он обеспечит транспортировку и заправку СПГ с борта на борт в портах Финского залива и Балтийского моря - в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске, Калининграде и Выборге.

"В среднесрочной перспективе сжиженный природный газ будет играть ключевую роль в декарбонизации морских перевозок. Благодаря своим высоким экологическим и эксплуатационным характеристикам, СПГ может занять существенную долю в структуре продаж судовых топлив в международном судоходстве", - заметил заместитель председателя правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер.

Судно длинной 100 м и шириной 19 м, сможет перевозить до 5,8 тыс. куб. м СПГ и за счет усиленного корпуса ледового класса Arc4 будет преодолевать однолетние льды толщиной до 0,8 м.

Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек с навигационного мостика.

Природный газ при низкой температуре в минус 160 градусов снижает свой объем в 600 раз, что создает удобство хранения и транспортировки. СПГ все чаще используется в качестве судового топлива как альтернатива традиционным видам жидкого топлива благодаря своей экологичности и экономичности.